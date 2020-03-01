Який кабінет водія? Старий дід продав жигуля сто років тому без оформлення. Його двісті разїв перепродали і він їздить наприклад десь у Закарпатті у циган. Що діду робити?
Або діда немає вже живого- хто відповідає за порушення?
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Додано: Пон 16 бер, 2020 07:22
Який кабінет водія? Старий дід продав жигуля сто років тому без оформлення. Його двісті разїв перепродали і він їздить наприклад десь у Закарпатті у циган. Що діду робити?
Або діда немає вже живого- хто відповідає за порушення?
Додано: Пон 16 бер, 2020 08:30
step_ltd_de_de Я плакал пол дня. И деда и циган жалко
Я конечно не параноик, но где то рядом ботоферма открылась ? Основная масса с разницей в один день зарегистрирована.
Додано: Пон 16 бер, 2020 08:42
щащ
Востаннє редагувалось Son of Sun в Пон 16 бер, 2020 08:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 16 бер, 2020 08:44
Деду будут приходить бешенные счета за превышение скорости на автобанах Германии.
Раз продали, то каким делом мёртвый дед к цыганам?
Додано: Пон 16 бер, 2020 08:56
Re: Кого повинні штрафувати за порушення ПДР, якщо за кермом
брехливые клоуны...
Сначала прийдется пройти 10 кругов ада, чтобы стать владельцем своих прав и техпаспорта в Дії
У меня документы 2012 года и все заявки получают отказ, просят прийти и за деньги обновить. Устроили кормушку, ...
Сейчас 600000 техпаспортов успешно загружено пользователями в свое приложение, это меньше 10% от выданных. А они чешут про то, что старые машины по доверенности можно будет там перезакрепить...
ВВХ - ПНХ!
Додано: Пон 16 бер, 2020 09:13
romanauscas Да попробовал, есть у них косяк, я в 2013 году менял права на пластик, нифига не подтягивает. Им видать влом до 13 года права в базу вбить. Ну что как всегда можно утверждать, что в стране есть стабильность, если мы что то делаем то это стабильно недоработка
Додано: Пон 16 бер, 2020 09:22
Re: Кого повинні штрафувати за порушення ПДР, якщо за кермом
Такое право им предоставлено законом о банках и банковской деятельности. Который ты не удосужился прочитать перед тем как обвинять банки.
"Переоформлять" не обязательно. В процедуре заочного штрафа есть возможность оспорить штраф указав реального водителя. Главное чтобы реальный водитель не пошел в отказ ибо тогда придется таки платить собственнику.
Mind the gap.
Додано: Пон 16 бер, 2020 09:26
Re: Кого повинні штрафувати за порушення ПДР, якщо за кермом
Остановят на посту после попадания машины в базу арестованных и отправят на штрафплощадку. Цыганам конечно ничего не будет, ну кроме того что авто у них отберут.
Mind the gap.
Додано: Пон 16 бер, 2020 09:29
Re: Кого повинні штрафувати за порушення ПДР, якщо за кермом
В том то и дело что куча людей не продавала машины, а передавала в пользование по доверенности. С одной стороны их можно понять: хотели меньше платить налогов и меньше возиться с переоформлением. Но у таких "продаж" есть и другая которая появилась только после введения заочных штрафов.
Mind the gap.
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