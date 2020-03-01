RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кого повинні штрафувати за
порушення ПДР, якщо за кермом...

Кого повинні штрафувати за порушення ПДР, якщо за кермом...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 09:29

Re: Кого повинні штрафувати за порушення ПДР, якщо за кермом

  Son of Sun написав:Раз продали, то каким делом мёртвый дед к цыганам?

В том то и дело что куча людей не продавала машины, а передавала в пользование по доверенности. С одной стороны их можно понять: хотели меньше платить налогов и меньше возиться с переоформлением. Но у таких "продаж" есть и другая которая появилась только после введения заочных штрафов.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 442
З нами з: 06.08.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:04

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Son of Sun написав:Раз продали, то каким делом мёртвый дед к цыганам?

В том то и дело что куча людей не продавала машины, а передавала в пользование по доверенности. С одной стороны их можно понять: хотели меньше платить налогов и меньше возиться с переоформлением. Но у таких "продаж" есть и другая которая появилась только после введения заочных штрафов.

Ну маладцы, чо -- "натянули систему"...
_hunter
 
Повідомлень: 1728
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:43

Re: Кого повинні штрафувати за порушення ПДР, якщо за кермом

  evgeniy322 написав:Вопрос к знающим - авто припарковалось на парковке в отведённом месте для инвалидов где это отмечено знаком и краской на асфальте. Такая камера зафиксировала этот факт, но никто не подходил из полиции, а у человека есть документы что он инвалид - зачем эти головняки потом с доказательствами в суде?


Это не вопрос, это вброс :) Когда инвалида оштрафуют, документы в студию ;)
"если бы, да кабы, да во рту росли грибы, тогда бы был не рот, а целый огород"

Есть такой знак «Инвалид за рулем», если ты инвалид и но решил не устанавливать, то кто тебе доктор. А еще вновь зарегистрированным пользователям ресурса "Финансы" не мешало бы читать законы, правила и активно пользоваться ресурсами интернета прежде чем что то сказать. А то как началось с бреда про "банковскую тайну" так и продолжается.
Igorten
 
Повідомлень: 3815
З нами з: 01.11.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 1172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:06

Вообще-то никто не должен отвечать за нарушения другого, только за свои- по Конституции так. Но кто ж ее читает!
travi-ata
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 26.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:57

  travi-ata написав:Вообще-то никто не должен отвечать за нарушения другого, только за свои- по Конституции так. Но кто ж ее читает!

Статью в студию!
_hunter
 
Повідомлень: 1728
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:04

  _hunter написав:
  travi-ata написав:Вообще-то никто не должен отвечать за нарушения другого, только за свои- по Конституции так. Но кто ж ее читает!

Статью в студию!

Ну что ты за человек, товарищ оформил свое 3 сообщение, писал может целый месяц, а ты так слету зарыл талант в землю :)
Igorten
 
Повідомлень: 3815
З нами з: 01.11.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 1172 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten, ssnet і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що робити, якщо банк виставив рахунок за користування... 1, 2
R2 » Нед 15 бер, 2020 13:01
11 1295
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 бер, 2020 12:15
vrasvet69
Поліція повинна штрафувати пішоходів за порушення цих...
R2 » Суб 14 бер, 2020 11:27
5 227
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 бер, 2020 09:57
unicdima
Кого треба допускати на ринок землі: думка експерта
R2 » Нед 01 бер, 2020 07:50
4 312
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 10:21
jeugen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.