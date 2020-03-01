|
|
|
Кого повинні штрафувати за порушення ПДР, якщо за кермом...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 бер, 2020 09:29
Son of Sun написав:
Раз продали, то каким делом мёртвый дед к цыганам?
В том то и дело что куча людей не продавала машины, а передавала в пользование по доверенности. С одной стороны их можно понять: хотели меньше платить налогов и меньше возиться с переоформлением. Но у таких "продаж" есть и другая которая появилась только после введения заочных штрафов.
Mind the gap.
- UK картки Monese в £ та € з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 443
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 бер, 2020 10:04
vitaliy_berdinskikh написав: Son of Sun написав:
Раз продали, то каким делом мёртвый дед к цыганам?
В том то и дело что куча людей не продавала машины, а передавала в пользование по доверенности. С одной стороны их можно понять: хотели меньше платить налогов
и меньше возиться с переоформлением. Но у таких "продаж" есть и другая которая появилась только после введения заочных штрафов
.
Ну маладцы, чо -- "натянули систему"...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 1733
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 бер, 2020 10:43
evgeniy322 написав:
Вопрос к знающим - авто припарковалось на парковке в отведённом месте для инвалидов где это отмечено знаком и краской на асфальте. Такая камера зафиксировала этот факт, но никто не подходил из полиции, а у человека есть документы что он инвалид - зачем эти головняки потом с доказательствами в суде?
Это не вопрос, это вброс
Когда инвалида оштрафуют, документы в студию
"если бы, да кабы, да во рту росли грибы, тогда бы был не рот, а целый огород"
Есть такой знак «Инвалид за рулем», если ты инвалид и но решил не устанавливать, то кто тебе доктор. А еще вновь зарегистрированным пользователям ресурса "Финансы" не мешало бы читать законы, правила и активно пользоваться ресурсами интернета прежде чем что то сказать. А то как началось с бреда про "банковскую тайну" так и продолжается.
-
Igorten
-
-
- Повідомлень: 3815
- З нами з: 01.11.11
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 1172 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:06
Вообще-то никто не должен отвечать за нарушения другого, только за свои- по Конституции так. Но кто ж ее читает!
-
travi-ata
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 26.02.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:57
travi-ata написав:
Вообще-то никто не должен отвечать за нарушения другого, только за свои- по Конституции так. Но кто ж ее читает!
Статью в студию!
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 1733
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:04
_hunter написав: travi-ata написав:
Вообще-то никто не должен отвечать за нарушения другого, только за свои- по Конституции так. Но кто ж ее читает!
Статью в студию!
Ну что ты за человек, товарищ оформил свое 3 сообщение, писал может целый месяц, а ты так слету зарыл талант в землю
-
Igorten
-
-
- Повідомлень: 3815
- З нами з: 01.11.11
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 1172 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:57
Это способ добровольно принудительно за щет автолюбителей пополнить бюджет несовершив никаких действий для законного наказания нарушителя. Как-же презумция невиновности закрепленая Конституцией? Автомобилем могут пользоваться многие друзья, родственники, и тд. Нужно было з делать переходной период и запретить езду по техпаспорту, сразу стало бы всё на свои места.
-
guralskiy28
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 16.03.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 бер, 2020 13:44
guralskiy28 написав:
Это способ добровольно принудительно за щет автолюбителей пополнить бюджет несовершив никаких действий для законного наказания нарушителя. Как-же презумция невиновности закрепленая Конституцией? Автомобилем могут пользоваться многие друзья, родственники, и тд. Нужно было з делать переходной период и запретить езду по техпаспорту, сразу стало бы всё на свои места.
Да вашу ж мать... "за щет", "несовершив"...
Я все понимаю: уроки в школе отменили, дома делать нечего, но зачем сразу на форумы ломиться да бред писать?..
>>> Автомобилем могут пользоваться многие друзья, родственники, и тд.
И все это -- проблемы владельца. Нет желания платить "чужие" штрафы -- не "давай" ТС не пойми кому.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 1733
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|