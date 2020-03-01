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Кого повинні штрафувати за
порушення ПДР, якщо за кермом...

Кого повинні штрафувати за порушення ПДР, якщо за кермом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:23

Вечер добрый, я приблизительно понимаю, но всё-таки нужен дельный совет, я развёлся 10 лет назад и оставил там авто, которое оформлено на меня, общаться с ними о переоформлении на них авто, это бесполезно тратить нервы. Так суть вопроса в чем: как мне не общаясь с тем, кто ездит на моем авто, решить так, чтобы ихние штрафы мне не приходили?
Заранее спасибо
game34590
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:26

Фото должно быть общее+ фото номерного знака+ фото водителя. И не нужно ничего
доказывать. Если нарушил не отмажешся. И ещё эаконы должны работать для всех: слесаря на Лагосе и депутата на мерсе.
talian0572
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:24

  game34590 написав:Вечер добрый, я приблизительно понимаю, но всё-таки нужен дельный совет, я развёлся 10 лет назад и оставил там авто, которое оформлено на меня, общаться с ними о переоформлении на них авто, это бесполезно тратить нервы. Так суть вопроса в чем: как мне не общаясь с тем, кто ездит на моем авто, решить так, чтобы ихние штрафы мне не приходили?
Заранее спасибо

Объявить об угоне. Если они там не в глухом селе живут то на штрафплощадку попадут гораздо раньше, чем на штраф за превышение скорости.
Mind the gap.
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:20

  vitaliy_berdinskikh написав:
  game34590 написав:Вечер добрый, я приблизительно понимаю, но всё-таки нужен дельный совет, я развёлся 10 лет назад и оставил там авто, которое оформлено на меня, общаться с ними о переоформлении на них авто, это бесполезно тратить нервы. Так суть вопроса в чем: как мне не общаясь с тем, кто ездит на моем авто, решить так, чтобы ихние штрафы мне не приходили?
Заранее спасибо

Объявить об угоне. Если они там не в глухом селе живут то на штрафплощадку попадут гораздо раньше, чем на штраф за превышение скорости.

Смешно. "Угонщики" показывают доверенность -- и продолжают кататься дальше.
_hunter
 
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