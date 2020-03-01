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Кого повинні штрафувати за порушення ПДР, якщо за кермом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 бер, 2020 21:23
Вечер добрый, я приблизительно понимаю, но всё-таки нужен дельный совет, я развёлся 10 лет назад и оставил там авто, которое оформлено на меня, общаться с ними о переоформлении на них авто, это бесполезно тратить нервы. Так суть вопроса в чем: как мне не общаясь с тем, кто ездит на моем авто, решить так, чтобы ихние штрафы мне не приходили?
Заранее спасибо
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game34590
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Додано: Пон 16 бер, 2020 22:26
Фото должно быть общее+ фото номерного знака+ фото водителя. И не нужно ничего
доказывать. Если нарушил не отмажешся. И ещё эаконы должны работать для всех: слесаря на Лагосе и депутата на мерсе.
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talian0572
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Додано: Вів 17 бер, 2020 19:24
game34590 написав:
Вечер добрый, я приблизительно понимаю, но всё-таки нужен дельный совет, я развёлся 10 лет назад и оставил там авто, которое оформлено на меня, общаться с ними о переоформлении на них авто, это бесполезно тратить нервы. Так суть вопроса в чем: как мне не общаясь с тем, кто ездит на моем авто, решить так, чтобы ихние штрафы мне не приходили?
Заранее спасибо
Объявить об угоне. Если они там не в глухом селе живут то на штрафплощадку попадут гораздо раньше, чем на штраф за превышение скорости.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:20
vitaliy_berdinskikh написав: game34590 написав:
Вечер добрый, я приблизительно понимаю, но всё-таки нужен дельный совет, я развёлся 10 лет назад и оставил там авто, которое оформлено на меня, общаться с ними о переоформлении на них авто, это бесполезно тратить нервы. Так суть вопроса в чем: как мне не общаясь с тем, кто ездит на моем авто, решить так, чтобы ихние штрафы мне не приходили?
Заранее спасибо
Объявить об угоне. Если они там не в глухом селе живут то на штрафплощадку попадут
гораздо раньше, чем на штраф за превышение скорости.
Смешно. "Угонщики" показывают доверенность -- и продолжают кататься дальше.
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_hunter
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