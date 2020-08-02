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Кого повинні штрафувати за порушення ПДР, якщо за кермом...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 бер, 2020 22:23
Вечер добрый, я приблизительно понимаю, но всё-таки нужен дельный совет, я развёлся 10 лет назад и оставил там авто, которое оформлено на меня, общаться с ними о переоформлении на них авто, это бесполезно тратить нервы. Так суть вопроса в чем: как мне не общаясь с тем, кто ездит на моем авто, решить так, чтобы ихние штрафы мне не приходили?
Заранее спасибо
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game34590
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Додано: Пон 16 бер, 2020 23:26
Фото должно быть общее+ фото номерного знака+ фото водителя. И не нужно ничего
доказывать. Если нарушил не отмажешся. И ещё эаконы должны работать для всех: слесаря на Лагосе и депутата на мерсе.
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talian0572
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Додано: Вів 17 бер, 2020 20:24
game34590 написав:
Вечер добрый, я приблизительно понимаю, но всё-таки нужен дельный совет, я развёлся 10 лет назад и оставил там авто, которое оформлено на меня, общаться с ними о переоформлении на них авто, это бесполезно тратить нервы. Так суть вопроса в чем: как мне не общаясь с тем, кто ездит на моем авто, решить так, чтобы ихние штрафы мне не приходили?
Заранее спасибо
Объявить об угоне. Если они там не в глухом селе живут то на штрафплощадку попадут гораздо раньше, чем на штраф за превышение скорости.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 18 бер, 2020 12:20
vitaliy_berdinskikh написав: game34590 написав:
Вечер добрый, я приблизительно понимаю, но всё-таки нужен дельный совет, я развёлся 10 лет назад и оставил там авто, которое оформлено на меня, общаться с ними о переоформлении на них авто, это бесполезно тратить нервы. Так суть вопроса в чем: как мне не общаясь с тем, кто ездит на моем авто, решить так, чтобы ихние штрафы мне не приходили?
Заранее спасибо
Объявить об угоне. Если они там не в глухом селе живут то на штрафплощадку попадут
гораздо раньше, чем на штраф за превышение скорости.
Смешно. "Угонщики" показывают доверенность -- и продолжают кататься дальше.
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_hunter
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Додано: Сер 18 бер, 2020 17:47
_hunter написав:
Смешно. "Угонщики" показывают доверенность -- и продолжают кататься дальше.
Доверенность угонщикам не поможет.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
- Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 19 бер, 2020 10:45
vitaliy_berdinskikh написав: _hunter написав:
Смешно. "Угонщики" показывают доверенность -- и продолжают кататься дальше.
Доверенность угонщикам не поможет.
Не все так просто: да, есть решение ВС на эту тему. Будет ли о нем знать патруль/пост, остановивший ТС? -- вопрос. Будет ли у них желание вообще разбираться кому этот корч формально принадлежит? -- Или посмотрят: "ПТС -- есть, доверенность -- есть -- все ОК"? -- тоже вопрос.
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_hunter
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:49
А на кого должен быть выписан штраф за тех состояние например лобовое стекло с трещинами если я работаю на этом авто на фирму?
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chupa2580
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