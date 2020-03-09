Україна в січні-лютому 2020 року експортувала 765 тонн сирів, що на 24,3% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.
Дивися повний текст Імпорт сирів в Україну перевищив експорт у 8 разів - Митна служба.
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Додано: Нед 15 бер, 2020 12:27
Імпорт сирів в Україну перевищив експорт у 8 разів -...
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Дивися повний текст Імпорт сирів в Україну перевищив експорт у 8 разів - Митна служба.
Додано: Нед 15 бер, 2020 12:39
Тракторист всем известно, что у нас с молоком беда, поэтому данная ситуация вполне логична
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