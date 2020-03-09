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Імпорт сирів в Україну перевищив
експорт у 8 разів -...

Імпорт сирів в Україну перевищив експорт у 8 разів -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:27

Імпорт сирів в Україну перевищив експорт у 8 разів -...

Пропонуємо до обговорення:
Україна в січні-лютому 2020 року експортувала 765 тонн сирів, що на 24,3% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

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R2
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воистину аграрная сверхдержава...
Тракторист
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omb
 
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