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Renault анонсував оновлений Kaptur (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 бер, 2020 12:42
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Renault анонсувала рестайлінгову версію кросовера Kaptur.
Дивися повний текст Renault анонсував оновлений Kaptur (фото)
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