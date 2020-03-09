Компанія Renault анонсувала рестайлінгову версію кросовера Kaptur.
Дивися повний текст Renault анонсував оновлений Kaptur (фото).
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Додано: Нед 15 бер, 2020 12:42
Renault анонсував оновлений Kaptur (фото)
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Дивися повний текст Renault анонсував оновлений Kaptur (фото).
Додано: Нед 15 бер, 2020 12:42
Ця новина для України не актуальна.
Дана модель продається лише в Росії.
В Україні продається європейська версія Captur.
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