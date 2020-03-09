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Renault анонсував
оновлений Kaptur (фото)

Renault анонсував оновлений Kaptur (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:42

Renault анонсував оновлений Kaptur (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Renault анонсувала рестайлінгову версію кросовера Kaptur.

Дивися повний текст Renault анонсував оновлений Kaptur (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:42

Ця новина для України не актуальна.
Дана модель продається лише в Росії.
В Україні продається європейська версія Captur.
yakuta_andrey
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