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Що робити, якщо банк виставив рахунок за користування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 бер, 2020 13:01
Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку України пояснили, що слід робити банківським клієнтам, якщо вони отримали від банку рахунок за обслуговування платіжної картки, якою вже довгий час не користувалися.
Дивися повний текст Що робити, якщо банк виставив рахунок за користування карткою, про яку ви забули: пояснення НБУ
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Додано: Нед 15 бер, 2020 13:02
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