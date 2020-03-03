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Що робити, якщо банк виставив
рахунок за користування...

Що робити, якщо банк виставив рахунок за користування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:01

Що робити, якщо банк виставив рахунок за користування...

Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку України пояснили, що слід робити банківським клієнтам, якщо вони отримали від банку рахунок за обслуговування платіжної картки, якою вже довгий час не користувалися.

Дивися повний текст Що робити, якщо банк виставив рахунок за користування карткою, про яку ви забули: пояснення НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:02

на редкость полезная статья
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:29

Да, полезно, спасибо, будем знать
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 17:16

Ну конечно, на кредит никто не подписывался, а вот на овердрафт под конские проценты - подписывались.
igor_yegorkin
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 20:10

теперь тоже самое повторить бы по поводу налогообложения ФОП, которыми не пользовались более 90 дней :mrgreen:
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 01:33

А чего главного не написали, какой банк такими выкрутасами занимается, судя по почерку приват?
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 07:07

За такие вещи надо штрафовать и компенсацию возмещать тогда насчитывать никто ничего не будет
pushok272016
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 07:56

Подтверждаю. Как раз месяц назад у меня была подобная же ситуация с одним из банков. Я им написал в письме, что в случае если они не погашают задолженность за счёт своих средств, я буду действовать, как описано в статье. В итоге банк согласился и закрыл договор без дальнейших разбирательств
iprotasv
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