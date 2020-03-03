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Що робити, якщо банк виставив
рахунок за користування...

Що робити, якщо банк виставив рахунок за користування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:24

Хоть что-то толковое. Спасибо за инфу..
belousov_zh_84
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:15

Утерял карту (голд) привата, заблокіровал, позвоннил сообщил.
За 4 месяца насчитал80 грн. Не закривають карту бо должен, а еще угрожают моей и моих родствеников репутацией
vrasvet69
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