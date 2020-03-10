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Експерт розповів, які права мають пасажири в разі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 бер, 2020 14:57
Пропонуємо до обговорення:
Український пасажир в разі скасування авіарейсу не по своїй ініціативі, зокрема, через коронавируса має право на повне відшкодування вартості квитка або ж на надання безкоштовної послуги перенесення дати вильоту з боку авіакомпанії.
Дивися повний текст 😷 Експерт розповів, які права мають пасажири в разі скасування рейсу через коронавірус
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