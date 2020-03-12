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Коронавірус може знизити обсяги
переказів заробітчан -...

Коронавірус може знизити обсяги переказів заробітчан -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 00:44

Коронавірус може знизити обсяги переказів заробітчан -...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк не виключає, що пандемія коронавируса може знизити обсяги переказів українських трудових мігрантів.

Дивися повний текст 😷 Коронавірус може знизити обсяги переказів заробітчан - Нацбанк.
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