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Коронавірус може знизити обсяги переказів заробітчан -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 бер, 2020 00:44
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк не виключає, що пандемія коронавируса може знизити обсяги переказів українських трудових мігрантів.
Дивися повний текст 😷 Коронавірус може знизити обсяги переказів заробітчан - Нацбанк
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