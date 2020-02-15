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Tesla подолала позначку в мільйон електрокарів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 бер, 2020 04:13
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Tesla стала першим автовиробником, який побудував один мільйон електрокарів.
Дивися повний текст Tesla подолала позначку в мільйон електрокарів
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Додано: Пон 16 бер, 2020 04:13
надо же, и до сих пор не обанкротилось как ждали некоторые
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