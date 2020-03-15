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Уряд готовий "брутально" обмежити імпорт сирів з ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 бер, 2020 07:48
Пропонуємо до обговорення:
Торговий представник України Тарас Качка заявив про готовність до "брутальних кроків", щоб обмежити імпорт сирів і взагалі молочної продукції з ЄС через негативний вплив для українських виробників.
Дивися повний текст Уряд готовий \"брутально\" обмежити імпорт сирів з ЄС
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Додано: Пон 16 бер, 2020 07:49
Пусть сам ест эти какашки от нациАнального выробныка. Людей вообще без еды хотят оставить. Уже и вирусы не так страшны, как эти чиновники.
Лучше жить с вирусами и войной, чем без еды и с подонками-"бизьнесьменами".
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Додано: Пон 16 бер, 2020 07:56
Запрет импорта лекарств, в частности французкой фабрики Нижфарм уже сказался на смертности. Теперь хотят добить народ окончательно.
Украинские выробныкы не могут производить что-то полезное, так пусть не мешают другим!
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