|
|
|
Уряд готовий "брутально" обмежити імпорт сирів з ЄС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 бер, 2020 07:48
Пропонуємо до обговорення:
Торговий представник України Тарас Качка заявив про готовність до "брутальних кроків", щоб обмежити імпорт сирів і взагалі молочної продукції з ЄС через негативний вплив для українських виробників.
Дивися повний текст Уряд готовий \"брутально\" обмежити імпорт сирів з ЄС
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94038
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 16 бер, 2020 07:49
Пусть сам ест эти какашки от нациАнального выробныка. Людей вообще без еды хотят оставить. Уже и вирусы не так страшны, как эти чиновники.
Лучше жить с вирусами и войной, чем без еды и с подонками-"бизьнесьменами".
-
freelanc
-
-
- Повідомлень: 65
- З нами з: 04.11.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 бер, 2020 07:56
Запрет импорта лекарств, в частности французкой фабрики Нижфарм уже сказался на смертности. Теперь хотят добить народ окончательно.
Украинские выробныкы не могут производить что-то полезное, так пусть не мешают другим!
.
-
freelanc
-
-
- Повідомлень: 65
- З нами з: 04.11.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 бер, 2020 08:07
а почему нет готовністі до "брутальних кроків", щоб обязать українських виробників выпускать качественный продукт по вменяемым ценам?
идиоты, или ур**, что не столь важно
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 2396
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 232 раз.
- Подякували: 349 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 бер, 2020 08:25
19yuriy91
А национальный виробнык не может выпускать другую продукцию. Для выпуска качественной продукции по низкой цене нужно закупить обородывание, покупать качественное сырье и платить меньше налогов. Поэтому, конкурировать с производителем, которого субсидирует государство, которому вовремя возвращают НДС и который платит адекватные налоги, а ещё скорее всего даже не платит импортные пошлины, они просто не могут. Поэтому, нужно или менять налоговую систему, вводить субсидирование с/г производителей или давить налогами импорт. А деньги в бюджет нужны сейчас, поэтому будут давить налогами импорт, а деньги в свой карман тоже, нужны сейчас, поэтому "контрабас" будет процветать. Поэтому для конечного потребителя изменится только ассортимент, на прилавках останутся только те сыры, которые смогут завозить без уплаты всех налогов.
-
Sam17a
-
-
- Повідомлень: 448
- З нами з: 14.01.09
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 бер, 2020 09:01
Отечественный производитель перестанет конкурировать с импортом и начнет производить то, что производится в рашке ...
-
mvi
-
-
- Повідомлень: 82
- З нами з: 07.11.19
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 бер, 2020 09:12
Sam17a написав:19yuriy91
А национальный виробнык не может выпускать другую продукцию. Для выпуска качественной продукции по низкой цене нужно закупить обородывание, покупать качественное сырье и платить меньше налогов. Поэтому, конкурировать с производителем, которого субсидирует государство, которому вовремя возвращают НДС и который платит адекватные налоги, а ещё скорее всего даже не платит импортные пошлины, они просто не могут. Поэтому, нужно или менять налоговую систему, вводить субсидирование с/г производителей или давить налогами импорт. А деньги в бюджет нужны сейчас, поэтому будут давить налогами импорт, а деньги в свой карман тоже, нужны сейчас, поэтому "контрабас" будет процветать. Поэтому для конечного потребителя изменится только ассортимент, на прилавках останутся только те сыры, которые смогут завозить без уплаты всех налогов.
Наши выробныкы могут только яхты покупать за сотни миллионов и складировать баксы в офшорах.
Но цены не снизят
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 10795
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6607 раз.
- Подякували: 2910 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3
|150
|
Пон 16 бер, 2020 09:33
omb
|
|1
|176
|
|
|1
|173
|
|