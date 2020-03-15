Додано: Пон 16 бер, 2020 10:47

Хто заважає зробити антидемпінгове розслідування? Там с/г виробники дотуються, в нас - ні. Вони наші труби можуть обмежувати, і ми, аналогічно, можемо теж саме зробити і з їх дотованими товарами.

Проти Раші вже не раз таке робили, пора вже робити і проти ЄС. Торгівельні війни, по чесним правилам, звична річ у всьому світі.

Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.