Уряд готовий "брутально" обмежити імпорт сирів з ЄС
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Sam17a написав:19yuriy91 А национальный виробнык не может выпускать другую продукцию. Для выпуска качественной продукции по низкой цене нужно закупить обородывание, покупать качественное сырье и платить меньше налогов. Поэтому, конкурировать с производителем, которого субсидирует государство, которому вовремя возвращают НДС и который платит адекватные налоги, а ещё скорее всего даже не платит импортные пошлины, они просто не могут. Поэтому, нужно или менять налоговую систему, вводить субсидирование с/г производителей или давить налогами импорт. А деньги в бюджет нужны сейчас, поэтому будут давить налогами импорт, а деньги в свой карман тоже, нужны сейчас, поэтому "контрабас" будет процветать. Поэтому для конечного потребителя изменится только ассортимент, на прилавках останутся только те сыры, которые смогут завозить без уплаты всех налогов.
Без конкуренції на внутрішньому ринку, "національний виробник" здатен лише випускати молочні і сирні проукти (замість молока і сиру), спреї замість масла... А іще лобіювати заборони і протекціоністські мита((( Але щоб прийшов інвестор і став вітчизняним виробником, потрібно зруйнувати олігархічну систему, що блокує реформу судів і податкового закондавства...
Хто заважає зробити антидемпінгове розслідування? Там с/г виробники дотуються, в нас - ні. Вони наші труби можуть обмежувати, і ми, аналогічно, можемо теж саме зробити і з їх дотованими товарами. Проти Раші вже не раз таке робили, пора вже робити і проти ЄС. Торгівельні війни, по чесним правилам, звична річ у всьому світі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Хто заважає зробити антидемпінгове розслідування? Там с/г виробники дотуються, в нас - ні. Вони наші труби можуть обмежувати, і ми, аналогічно, можемо теж саме зробити і з їх дотованими товарами. Проти Раші вже не раз таке робили, пора вже робити і проти ЄС. Торгівельні війни, по чесним правилам, звична річ у всьому світі.
давай, давай! квотами потом обложат по немогу и будем свой мед есть черпаками
Раньше у нас был нормальный сыр, но буквально пару лет назад он резко испортился. Я покупал отечественный маасдам, но теперь этот же производитель под этой же маркой начал производить редкостные помои. Тоже самое произошло с голландским сыром и с гаудой. Пришлось переключится на польский пармезан. Он хоть и дороже, но его по крайней мере есть можно. А этого деятеля надо самого посадить на сырную диету их отечественных сыров, пусть потравится этой гадостью, глядишь поумнеет.
lapay написав:Хто заважає зробити антидемпінгове розслідування? Там с/г виробники дотуються, в нас - ні. Вони наші труби можуть обмежувати, і ми, аналогічно, можемо теж саме зробити і з їх дотованими товарами. Проти Раші вже не раз таке робили, пора вже робити і проти ЄС. Торгівельні війни, по чесним правилам, звична річ у всьому світі.
видимо эти чесні правила необходимо и у себя вводить?