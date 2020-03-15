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Уряд готовий "брутально"
обмежити імпорт сирів з ЄС

Уряд готовий "брутально" обмежити імпорт сирів з ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:20

  Sam17a написав:19yuriy91
А национальный виробнык не может выпускать другую продукцию. Для выпуска качественной продукции по низкой цене нужно закупить обородывание, покупать качественное сырье и платить меньше налогов. Поэтому, конкурировать с производителем, которого субсидирует государство, которому вовремя возвращают НДС и который платит адекватные налоги, а ещё скорее всего даже не платит импортные пошлины, они просто не могут. Поэтому, нужно или менять налоговую систему, вводить субсидирование с/г производителей или давить налогами импорт. А деньги в бюджет нужны сейчас, поэтому будут давить налогами импорт, а деньги в свой карман тоже, нужны сейчас, поэтому "контрабас" будет процветать. Поэтому для конечного потребителя изменится только ассортимент, на прилавках останутся только те сыры, которые смогут завозить без уплаты всех налогов.


Без конкуренції на внутрішньому ринку, "національний виробник" здатен лише випускати молочні і сирні проукти (замість молока і сиру), спреї замість масла... А іще лобіювати заборони і протекціоністські мита(((
Але щоб прийшов інвестор і став вітчизняним виробником, потрібно зруйнувати олігархічну систему, що блокує реформу судів і податкового закондавства...
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знакомая риторика, будем пальму жрать без кокосов?
барсик
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:33

барсик, ничего плохого в пальмовом масле не вижу, но если в сыр добавлять крахмал и + не выдерживать технологию... Такой сыр может "спасти" только ароматическая добавка.
himikjus
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:47

Re: Уряд готовий

Хто заважає зробити антидемпінгове розслідування? Там с/г виробники дотуються, в нас - ні. Вони наші труби можуть обмежувати, і ми, аналогічно, можемо теж саме зробити і з їх дотованими товарами.
Проти Раші вже не раз таке робили, пора вже робити і проти ЄС. Торгівельні війни, по чесним правилам, звична річ у всьому світі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:57

  lapay написав:Хто заважає зробити антидемпінгове розслідування? Там с/г виробники дотуються, в нас - ні. Вони наші труби можуть обмежувати, і ми, аналогічно, можемо теж саме зробити і з їх дотованими товарами.
Проти Раші вже не раз таке робили, пора вже робити і проти ЄС. Торгівельні війни, по чесним правилам, звична річ у всьому світі.

давай, давай!
квотами потом обложат по немогу и будем свой мед есть черпаками
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:46

Та вже давайте, не стримуйтесь, давіть сир бульдозерами!
v_karnozhytsky
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:01

Правильно - запретить европейский сыр, вообще все европейское запретить. Пускай наши бизнесмены и дальше ничего не делают с качеством, а только цены подымают за свой бесценный товар.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:16

Раньше у нас был нормальный сыр, но буквально пару лет назад он резко испортился. Я покупал отечественный маасдам, но теперь этот же производитель под этой же маркой начал производить редкостные помои. Тоже самое произошло с голландским сыром и с гаудой. Пришлось переключится на польский пармезан. Он хоть и дороже, но его по крайней мере есть можно. А этого деятеля надо самого посадить на сырную диету их отечественных сыров, пусть потравится этой гадостью, глядишь поумнеет.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:19

  v_karnozhytsky написав:Та вже давайте, не стримуйтесь, давіть сир бульдозерами!

Ничего своего придумать не могут :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:30

  lapay написав:Хто заважає зробити антидемпінгове розслідування? Там с/г виробники дотуються, в нас - ні. Вони наші труби можуть обмежувати, і ми, аналогічно, можемо теж саме зробити і з їх дотованими товарами.
Проти Раші вже не раз таке робили, пора вже робити і проти ЄС. Торгівельні війни, по чесним правилам, звична річ у всьому світі.


видимо эти чесні правила необходимо и у себя вводить?
19yuriy91
 
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