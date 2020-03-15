во-во
в расее местные сыровары не нарадуются санкциям против гейросыров, так и у нас тем же путём практически.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 12:33
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:33
Re: Уряд готовий
Це міжнародні чесні правила, і суд там теж міжнародний. Просто очкують керманичі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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