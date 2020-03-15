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Уряд готовий "брутально"
обмежити імпорт сирів з ЄС

Уряд готовий "брутально" обмежити імпорт сирів з ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:33

  Вкладчик1234 написав:
  v_karnozhytsky написав:Та вже давайте, не стримуйтесь, давіть сир бульдозерами!

Ничего своего придумать не могут :)


во-во
в расее местные сыровары не нарадуются санкциям против гейросыров, так и у нас тем же путём практически.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:33

Re: Уряд готовий

  19yuriy91 написав:видимо эти чесні правила необходимо и у себя вводить?

Це міжнародні чесні правила, і суд там теж міжнародний. Просто очкують керманичі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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