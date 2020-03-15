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Уряд готовий "брутально"
обмежити імпорт сирів з ЄС

Уряд готовий "брутально" обмежити імпорт сирів з ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:30

Уровень наших правителей. начинает речь МЕНЯ РАЗДРАЖАЕТ. Принц.
bogdan2019
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:33

  Вкладчик1234 написав:
  v_karnozhytsky написав:Та вже давайте, не стримуйтесь, давіть сир бульдозерами!

Ничего своего придумать не могут :)


во-во
в расее местные сыровары не нарадуются санкциям против гейросыров, так и у нас тем же путём практически.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:33

Re: Уряд готовий

  19yuriy91 написав:видимо эти чесні правила необходимо и у себя вводить?

Це міжнародні чесні правила, і суд там теж міжнародний. Просто очкують керманичі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:13

Эти у*бки пусть сами жрут свое комовское говно по 350грн., которое полгода назад стоило 150грн.!!! Пластилиновый суррогат уже пытаются продавать по цене итальянского пармезана (разница уже +-50грн.), только идиот будет покупать это украинское дерьмище , цена которому максимум пару баксов и которое от сыра имеет только название!!!
jojack
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:18

А мене дратують ціни на українські сири і молочну продукцію. Чому польське молоко і сири дешевші за українські при тому що робоча сила і енергоносії у Польщі дорожчі? Інших пояснень як наші виробники зговорилися і задерли ціни я не бачу
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:25

  Taras Rudko написав:А мене дратують ціни на українські сири і молочну продукцію. Чому польське молоко і сири дешевші за українські при тому що робоча сила і енергоносії у Польщі дорожчі? Інших пояснень як наші виробники зговорилися і задерли ціни я не бачу

Дотації польським фермерам, низькі відсоткові ставки, членство в ЄС (а значить інвестиції, правовий захист і т.д.)
Sergius
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:32

  lapay написав:
  19yuriy91 написав:видимо эти чесні правила необходимо и у себя вводить?

Це міжнародні чесні правила, і суд там теж міжнародний. Просто очкують керманичі.

я имею в виду именно внутренние чесні правила
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:39

  Sergius написав:
  Taras Rudko написав:А мене дратують ціни на українські сири і молочну продукцію. Чому польське молоко і сири дешевші за українські при тому що робоча сила і енергоносії у Польщі дорожчі? Інших пояснень як наші виробники зговорилися і задерли ціни я не бачу

Дотації польським фермерам, низькі відсоткові ставки, членство в ЄС (а значить інвестиції, правовий захист і т.д.)

Дотації не настільки великі щоб польське молоко в магазині коштувало в 1.5 рази дешевше ніж українське. Конкретно, пакет пастеризованого молока 3.2% жирності в Польщі коштує 2.1zl, = 14грн, в нас же 2.5% жирності менше як за 20грн нема, на 3.2% ціни значно вищі.
Введення обмеження імпорту приведе лише до підвищення і без того високих цін і до погіршення якості внаслідок послаблення конкуренції.
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:53

Торговый представитель Украины Тарас Качка заявил о готовности к “брутальным шагам”, чтобы ограничить импорт сыров и вообще молочной продукции из ЕС из-за негативного влияния для украинских производителей.

Придет "ответка" из ЕС - тогда что запоешь?
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:03

Re: Уряд готовий

Никакие субсидии государства не помогут продукт сделать дешевле если там зарплаты в разы а то и на порядки выше чем в сравниваемой Украине. С другой стороны есть масса других агро продуктов которые у нас стоят на порядки дешевле европейских. Вывод - в молочке есть явный перекос и он скорее всего именно спекулятивного характера.
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