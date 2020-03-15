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Уряд готовий "брутально" обмежити імпорт сирів з ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:30
Уровень наших правителей. начинает речь МЕНЯ РАЗДРАЖАЕТ. Принц.
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bogdan2019
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Додано: Пон 16 бер, 2020 12:33
Вкладчик1234 написав: v_karnozhytsky написав:
Та вже давайте, не стримуйтесь, давіть сир бульдозерами!
Ничего своего придумать не могут
во-во
в расее местные сыровары не нарадуются санкциям против гейросыров, так и у нас тем же путём практически.
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19yuriy91
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Додано: Пон 16 бер, 2020 12:33
19yuriy91 написав:
видимо эти чесні правила необходимо и у себя вводить?
Це міжнародні чесні правила, і суд там теж міжнародний. Просто очкують керманичі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:13
Эти у*бки пусть сами жрут свое комовское говно по 350грн., которое полгода назад стоило 150грн.!!! Пластилиновый суррогат уже пытаются продавать по цене итальянского пармезана (разница уже +-50грн.), только идиот будет покупать это украинское дерьмище , цена которому максимум пару баксов и которое от сыра имеет только название!!!
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jojack
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:18
А мене дратують ціни на українські сири і молочну продукцію. Чому польське молоко і сири дешевші за українські при тому що робоча сила і енергоносії у Польщі дорожчі? Інших пояснень як наші виробники зговорилися і задерли ціни я не бачу
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Taras Rudko
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:25
Taras Rudko написав:
А мене дратують ціни на українські сири і молочну продукцію. Чому польське молоко і сири дешевші за українські при тому що робоча сила і енергоносії у Польщі дорожчі? Інших пояснень як наші виробники зговорилися і задерли ціни я не бачу
Дотації польським фермерам, низькі відсоткові ставки, членство в ЄС (а значить інвестиції, правовий захист і т.д.)
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Sergius
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:32
lapay написав: 19yuriy91 написав:
видимо эти чесні правила необходимо и у себя вводить?
Це міжнародні чесні правила, і суд там теж міжнародний. Просто очкують керманичі.
я имею в виду именно внутренние чесні правила
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19yuriy91
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:39
Sergius написав: Taras Rudko написав:
А мене дратують ціни на українські сири і молочну продукцію. Чому польське молоко і сири дешевші за українські при тому що робоча сила і енергоносії у Польщі дорожчі? Інших пояснень як наші виробники зговорилися і задерли ціни я не бачу
Дотації польським фермерам, низькі відсоткові ставки, членство в ЄС (а значить інвестиції, правовий захист і т.д.)
Дотації не настільки великі щоб польське молоко в магазині коштувало в 1.5 рази дешевше ніж українське. Конкретно, пакет пастеризованого молока 3.2% жирності в Польщі коштує 2.1zl, = 14грн, в нас же 2.5% жирності менше як за 20грн нема, на 3.2% ціни значно вищі.
Введення обмеження імпорту приведе лише до підвищення і без того високих цін і до погіршення якості внаслідок послаблення конкуренції.
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Taras Rudko
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:53
Торговый представитель Украины Тарас Качка заявил о готовности к “брутальным шагам”, чтобы ограничить импорт сыров и вообще молочной продукции из ЕС из-за негативного влияния для украинских производителей.
Придет "ответка" из ЕС - тогда что запоешь?
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Конрад Карлович
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Додано: Пон 16 бер, 2020 14:03
Никакие субсидии государства не помогут продукт сделать дешевле если там зарплаты в разы а то и на порядки выше чем в сравниваемой Украине. С другой стороны есть масса других агро продуктов которые у нас стоят на порядки дешевле европейских. Вывод - в молочке есть явный перекос и он скорее всего именно спекулятивного характера.
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