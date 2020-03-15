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Уряд готовий "брутально" обмежити імпорт сирів з ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 бер, 2020 14:15
Украинский народ всегда готов брутально ограничить правительство!
А если серьезно, то нефиг заниматься тупым протекционизмом, ни к чему хорошему это не приводт в конечном итоге. Не можете конкурировать с западными производителями - продайте им мощности и наймитесь батраками. Потребителю глубоко пофиг, кому принадлежит производство, потребителю нужен качественный товар по низкой цене!
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Neolit
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Додано: Пон 16 бер, 2020 14:27
p_a_l написав:
Вот теперь и жрем пластилин вместо сыров
Поляки сир з пластиліну роблять?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Пон 16 бер, 2020 14:47
Когда говорили, что евроинтеграция - это в интересах евро, имбицилы мычали, что вместе с сырами придет закон и порядок. Сыры приехали, закон и порядок в головах, что снова не так?
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Додано: Пон 16 бер, 2020 15:07
19yuriy91 написав:
в расее местные сыровары не нарадуются санкциям против гейросыров
Раися вышла на первое место по импорту пальмы, там массовка жрёт сплошной эрзац.
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komp
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Додано: Пон 16 бер, 2020 15:15
<b>Neolit</b>
Вся Европа занимается протекционизмом если на то пошло. Только нам вешают лапшу про свободный рынок.
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alex7gk
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Додано: Пон 16 бер, 2020 15:18
komp написав: 19yuriy91 написав:
в расее местные сыровары не нарадуются санкциям против гейросыров
Раися вышла на первое место по импорту пальмы, там массовка жрёт сплошной эрзац.
так и есть
следствие отсутствия конкуренции + отсутствие контроля
щас бы и украинский сырок, который они так клеймили, был бы в радость
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19yuriy91
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Додано: Пон 16 бер, 2020 15:28
freelanc написав:
Запрет импорта лекарств, в частности французкой фабрики Нижфарм уже сказался на смертности. Теперь хотят добить народ окончательно.
Украинские выробныкы не могут производить что-то полезное, так пусть не мешают другим!
Какой эпический бред. Многие сыры от той же Добряны, Комо намного лучше польских. Вообще по качеству продуктов питания у нас все неплохо. Это избитый штамп - хаять свое.
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SMOKE
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Додано: Пон 16 бер, 2020 15:34
SMOKE написав: freelanc написав:
Запрет импорта лекарств, в частности французкой фабрики Нижфарм уже сказался на смертности. Теперь хотят добить народ окончательно.
Украинские выробныкы не могут производить что-то полезное, так пусть не мешают другим!
Какой эпический бред. Многие сыры от той же Добряны, Комо намного лучше польских. Вообще по качеству продуктов питания у нас все неплохо. Это избитый штамп - хаять свое.
Я хз про сыры (хотя формулировка подозрительно расплывчатая), но про молоко я уже писал: польское безлактозное на 6 гривен дешевле местного. Это как, вообще, возможно?
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_hunter
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