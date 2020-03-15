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Уряд готовий "брутально"
обмежити імпорт сирів з ЄС

Уряд готовий "брутально" обмежити імпорт сирів з ЄС
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  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:15

Re: Уряд готовий

Украинский народ всегда готов брутально ограничить правительство!

А если серьезно, то нефиг заниматься тупым протекционизмом, ни к чему хорошему это не приводт в конечном итоге. Не можете конкурировать с западными производителями - продайте им мощности и наймитесь батраками. Потребителю глубоко пофиг, кому принадлежит производство, потребителю нужен качественный товар по низкой цене!
Neolit
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:27

Re: Уряд готовий

  p_a_l написав:Вот теперь и жрем пластилин вместо сыров

Поляки сир з пластиліну роблять? :shock:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:47

Когда говорили, что евроинтеграция - это в интересах евро, имбицилы мычали, что вместе с сырами придет закон и порядок. Сыры приехали, закон и порядок в головах, что снова не так?
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:07

Re: Уряд готовий

  19yuriy91 написав:в расее местные сыровары не нарадуются санкциям против гейросыров

Раися вышла на первое место по импорту пальмы, там массовка жрёт сплошной эрзац.
komp
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:15

<b>Neolit</b>
Вся Европа занимается протекционизмом если на то пошло. Только нам вешают лапшу про свободный рынок.
alex7gk
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:18

  komp написав:
  19yuriy91 написав:в расее местные сыровары не нарадуются санкциям против гейросыров

Раися вышла на первое место по импорту пальмы, там массовка жрёт сплошной эрзац.

так и есть
следствие отсутствия конкуренции + отсутствие контроля
щас бы и украинский сырок, который они так клеймили, был бы в радость :D
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:28

  freelanc написав:Запрет импорта лекарств, в частности французкой фабрики Нижфарм уже сказался на смертности. Теперь хотят добить народ окончательно.
Украинские выробныкы не могут производить что-то полезное, так пусть не мешают другим!

Какой эпический бред. Многие сыры от той же Добряны, Комо намного лучше польских. Вообще по качеству продуктов питания у нас все неплохо. Это избитый штамп - хаять свое.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:34

  SMOKE написав:
  freelanc написав:Запрет импорта лекарств, в частности французкой фабрики Нижфарм уже сказался на смертности. Теперь хотят добить народ окончательно.
Украинские выробныкы не могут производить что-то полезное, так пусть не мешают другим!

Какой эпический бред. Многие сыры от той же Добряны, Комо намного лучше польских. Вообще по качеству продуктов питания у нас все неплохо. Это избитый штамп - хаять свое.

Я хз про сыры (хотя формулировка подозрительно расплывчатая), но про молоко я уже писал: польское безлактозное на 6 гривен дешевле местного. Это как, вообще, возможно?
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