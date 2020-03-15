Уряд готовий "брутально" обмежити імпорт сирів з ЄС
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Украинский народ всегда готов брутально ограничить правительство!
А если серьезно, то нефиг заниматься тупым протекционизмом, ни к чему хорошему это не приводт в конечном итоге. Не можете конкурировать с западными производителями - продайте им мощности и наймитесь батраками. Потребителю глубоко пофиг, кому принадлежит производство, потребителю нужен качественный товар по низкой цене!
freelanc написав:Запрет импорта лекарств, в частности французкой фабрики Нижфарм уже сказался на смертности. Теперь хотят добить народ окончательно. Украинские выробныкы не могут производить что-то полезное, так пусть не мешают другим!
Какой эпический бред. Многие сыры от той же Добряны, Комо намного лучше польских. Вообще по качеству продуктов питания у нас все неплохо. Это избитый штамп - хаять свое.
freelanc написав:Запрет импорта лекарств, в частности французкой фабрики Нижфарм уже сказался на смертности. Теперь хотят добить народ окончательно. Украинские выробныкы не могут производить что-то полезное, так пусть не мешают другим!
Какой эпический бред. Многие сыры от той же Добряны, Комо намного лучше польских. Вообще по качеству продуктов питания у нас все неплохо. Это избитый штамп - хаять свое.
Я хз про сыры (хотя формулировка подозрительно расплывчатая), но про молоко я уже писал: польское безлактозное на 6 гривен дешевле местного. Это как, вообще, возможно?