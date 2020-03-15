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Уряд готовий "брутально"
обмежити імпорт сирів з ЄС

Уряд готовий "брутально" обмежити імпорт сирів з ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:25

Научитесь делать качественную молочку по нормальной цене, а не впаривать нам из пальмового масла всякое г...
Коров в стране мало, о каком качественном сыре можно говорить?!
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:43

  _hunter написав:
  SMOKE написав:
  freelanc написав:Запрет импорта лекарств, в частности французкой фабрики Нижфарм уже сказался на смертности. Теперь хотят добить народ окончательно.
Украинские выробныкы не могут производить что-то полезное, так пусть не мешают другим!

Какой эпический бред. Многие сыры от той же Добряны, Комо намного лучше польских. Вообще по качеству продуктов питания у нас все неплохо. Это избитый штамп - хаять свое.

Я хз про сыры (хотя формулировка подозрительно расплывчатая), но про молоко я уже писал: польское безлактозное на 6 гривен дешевле местного. Это как, вообще, возможно?

Потому как они развивают сельское хозяйство и фермерство, а мы на него чхали, к сожалению. Мы Польшу должны заваливать молочкой, а не наоборот.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:54

При Совке, если по ГОСТу, 1 кг сыра типа "Российский" требовал 10,5 кг молока-сырья.
Пару лет назад мне рассказал старый технолог, что для сыра того же качества сегодня нужно 14-16 кг молока, производимого на фермах Украины. Качество молока-сырья упало (как и производительность коров... болезни, уход, вырождение поголовья, бодяжничество и т.п.... - меньше сухих веществ в молоке, как "сухой остаток" перечисленных и непречисленных причин).
Сегодня "крутые национальные торговые марки" делают сыры "типа Российский" из 6-8 кг молока. Что туда наколомпоцали??? А есть еще и "сырный (молоко-содержащий) продукт"
Молодые западные сыры: 1 кг из 10-12 кг молока сырья (с жирностью 4%, по беоку - не помню сколько). Кстати, экономист прекрасно выйдет на количество молока-сырья в 1 кг сыра, рассчитывая как с цены на полке Розницы, так и с цены EXW-ферма Украина или ЕС. Арифметика - упрямая вещь.
А политик... звезда наша - звездит в интересах своего спонсора.
kovalyov_dm
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