Научитесь делать качественную молочку по нормальной цене, а не впаривать нам из пальмового масла всякое г...
Коров в стране мало, о каком качественном сыре можно говорить?!
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Додано: Пон 16 бер, 2020 16:25
Научитесь делать качественную молочку по нормальной цене, а не впаривать нам из пальмового масла всякое г...
Коров в стране мало, о каком качественном сыре можно говорить?!
Додано: Пон 16 бер, 2020 16:43
Потому как они развивают сельское хозяйство и фермерство, а мы на него чхали, к сожалению. Мы Польшу должны заваливать молочкой, а не наоборот.
Додано: Пон 16 бер, 2020 16:54
При Совке, если по ГОСТу, 1 кг сыра типа "Российский" требовал 10,5 кг молока-сырья.
Пару лет назад мне рассказал старый технолог, что для сыра того же качества сегодня нужно 14-16 кг молока, производимого на фермах Украины. Качество молока-сырья упало (как и производительность коров... болезни, уход, вырождение поголовья, бодяжничество и т.п.... - меньше сухих веществ в молоке, как "сухой остаток" перечисленных и непречисленных причин).
Сегодня "крутые национальные торговые марки" делают сыры "типа Российский" из 6-8 кг молока. Что туда наколомпоцали??? А есть еще и "сырный (молоко-содержащий) продукт"
Молодые западные сыры: 1 кг из 10-12 кг молока сырья (с жирностью 4%, по беоку - не помню сколько). Кстати, экономист прекрасно выйдет на количество молока-сырья в 1 кг сыра, рассчитывая как с цены на полке Розницы, так и с цены EXW-ферма Украина или ЕС. Арифметика - упрямая вещь.
А политик... звезда наша - звездит в интересах своего спонсора.
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