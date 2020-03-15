Уряд готовий "брутально" обмежити імпорт сирів з ЄС
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freelanc написав:Запрет импорта лекарств, в частности французкой фабрики Нижфарм уже сказался на смертности. Теперь хотят добить народ окончательно. Украинские выробныкы не могут производить что-то полезное, так пусть не мешают другим!
Какой эпический бред. Многие сыры от той же Добряны, Комо намного лучше польских. Вообще по качеству продуктов питания у нас все неплохо. Это избитый штамп - хаять свое.
Я хз про сыры (хотя формулировка подозрительно расплывчатая), но про молоко я уже писал: польское безлактозное на 6 гривен дешевле местного. Это как, вообще, возможно?
freelanc написав:Запрет импорта лекарств, в частности французкой фабрики Нижфарм уже сказался на смертности. Теперь хотят добить народ окончательно. Украинские выробныкы не могут производить что-то полезное, так пусть не мешают другим!
Какой эпический бред. Многие сыры от той же Добряны, Комо намного лучше польских. Вообще по качеству продуктов питания у нас все неплохо. Это избитый штамп - хаять свое.
Я хз про сыры (хотя формулировка подозрительно расплывчатая), но про молоко я уже писал: польское безлактозное на 6 гривен дешевле местного. Это как, вообще, возможно?
Потому как они развивают сельское хозяйство и фермерство, а мы на него чхали, к сожалению. Мы Польшу должны заваливать молочкой, а не наоборот.
При Совке, если по ГОСТу, 1 кг сыра типа "Российский" требовал 10,5 кг молока-сырья. Пару лет назад мне рассказал старый технолог, что для сыра того же качества сегодня нужно 14-16 кг молока, производимого на фермах Украины. Качество молока-сырья упало (как и производительность коров... болезни, уход, вырождение поголовья, бодяжничество и т.п.... - меньше сухих веществ в молоке, как "сухой остаток" перечисленных и непречисленных причин). Сегодня "крутые национальные торговые марки" делают сыры "типа Российский" из 6-8 кг молока. Что туда наколомпоцали??? А есть еще и "сырный (молоко-содержащий) продукт" Молодые западные сыры: 1 кг из 10-12 кг молока сырья (с жирностью 4%, по беоку - не помню сколько). Кстати, экономист прекрасно выйдет на количество молока-сырья в 1 кг сыра, рассчитывая как с цены на полке Розницы, так и с цены EXW-ферма Украина или ЕС. Арифметика - упрямая вещь. А политик... звезда наша - звездит в интересах своего спонсора.
Если на то пошло, то протекционизм в ЕС направлен на поддержку именно сельского хозяйства, а не пищепрома. Мера очень спорная, но речь не об этом. По сути в Украине в очередной раз население пытаются обложить скрытым налогом, а сборы от него косвенно перенаправить в пользу "заинтересованных лиц". Вам не надоело платить за вино, автомобили, одежду, электроенергию и многое другое на 10-20 % больше, чем платят живущие в ЕС? И все это под соусом "защиты национального потребителя"... Повторюсь, если украинские производители не могут конкурировать с европейцами сами по себе, то это не должно быть проблемой потребителя, это должно быть для них просто стимулом повысить свою эффективность или поводом уйти с рынка и заняться чем-то другим