Додано: Пон 16 бер, 2020 17:34

alex7gk



Если на то пошло, то протекционизм в ЕС направлен на поддержку именно сельского хозяйства, а не пищепрома. Мера очень спорная, но речь не об этом. По сути в Украине в очередной раз население пытаются обложить скрытым налогом, а сборы от него косвенно перенаправить в пользу "заинтересованных лиц".

Вам не надоело платить за вино, автомобили, одежду, электроенергию и многое другое на 10-20 % больше, чем платят живущие в ЕС? И все это под соусом "защиты национального потребителя"...

Повторюсь, если украинские производители не могут конкурировать с европейцами сами по себе, то это не должно быть проблемой потребителя, это должно быть для них просто стимулом повысить свою эффективность или поводом уйти с рынка и заняться чем-то другим