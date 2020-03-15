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Уряд готовий "брутально"
обмежити імпорт сирів з ЄС

Уряд готовий "брутально" обмежити імпорт сирів з ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:34

  SMOKE написав:
  freelanc написав:Запрет импорта лекарств, в частности французкой фабрики Нижфарм уже сказался на смертности. Теперь хотят добить народ окончательно.
Украинские выробныкы не могут производить что-то полезное, так пусть не мешают другим!

Какой эпический бред. Многие сыры от той же Добряны, Комо намного лучше польских. Вообще по качеству продуктов питания у нас все неплохо. Это избитый штамп - хаять свое.

Я хз про сыры (хотя формулировка подозрительно расплывчатая), но про молоко я уже писал: польское безлактозное на 6 гривен дешевле местного. Это как, вообще, возможно?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:45

Этот товаришЪ ничего нового не придумал, как запретить. Т.е. налоги убрать это нельзя, а как запретить что-то, так это бегом.
Пускай только попробует это сделать...
Delta7
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:24

  komp написав:
  19yuriy91 написав:в расее местные сыровары не нарадуются санкциям против гейросыров

Раися вышла на первое место по импорту пальмы, там массовка жрёт сплошной эрзац.

Потребление на душу населения - ЕС - 11.2 , Украина - 5.2 , Россия - 4.5 - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BB%D0%BE
Vovick
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:25

Научитесь делать качественную молочку по нормальной цене, а не впаривать нам из пальмового масла всякое г...
Коров в стране мало, о каком качественном сыре можно говорить?!
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:43

  _hunter написав:
  SMOKE написав:
  freelanc написав:Запрет импорта лекарств, в частности французкой фабрики Нижфарм уже сказался на смертности. Теперь хотят добить народ окончательно.
Украинские выробныкы не могут производить что-то полезное, так пусть не мешают другим!

Какой эпический бред. Многие сыры от той же Добряны, Комо намного лучше польских. Вообще по качеству продуктов питания у нас все неплохо. Это избитый штамп - хаять свое.

Я хз про сыры (хотя формулировка подозрительно расплывчатая), но про молоко я уже писал: польское безлактозное на 6 гривен дешевле местного. Это как, вообще, возможно?

Потому как они развивают сельское хозяйство и фермерство, а мы на него чхали, к сожалению. Мы Польшу должны заваливать молочкой, а не наоборот.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:54

При Совке, если по ГОСТу, 1 кг сыра типа "Российский" требовал 10,5 кг молока-сырья.
Пару лет назад мне рассказал старый технолог, что для сыра того же качества сегодня нужно 14-16 кг молока, производимого на фермах Украины. Качество молока-сырья упало (как и производительность коров... болезни, уход, вырождение поголовья, бодяжничество и т.п.... - меньше сухих веществ в молоке, как "сухой остаток" перечисленных и непречисленных причин).
Сегодня "крутые национальные торговые марки" делают сыры "типа Российский" из 6-8 кг молока. Что туда наколомпоцали??? А есть еще и "сырный (молоко-содержащий) продукт"
Молодые западные сыры: 1 кг из 10-12 кг молока сырья (с жирностью 4%, по беоку - не помню сколько). Кстати, экономист прекрасно выйдет на количество молока-сырья в 1 кг сыра, рассчитывая как с цены на полке Розницы, так и с цены EXW-ферма Украина или ЕС. Арифметика - упрямая вещь.
А политик... звезда наша - звездит в интересах своего спонсора.
kovalyov_dm
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:34

alex7gk

Если на то пошло, то протекционизм в ЕС направлен на поддержку именно сельского хозяйства, а не пищепрома. Мера очень спорная, но речь не об этом. По сути в Украине в очередной раз население пытаются обложить скрытым налогом, а сборы от него косвенно перенаправить в пользу "заинтересованных лиц".
Вам не надоело платить за вино, автомобили, одежду, электроенергию и многое другое на 10-20 % больше, чем платят живущие в ЕС? И все это под соусом "защиты национального потребителя"...
Повторюсь, если украинские производители не могут конкурировать с европейцами сами по себе, то это не должно быть проблемой потребителя, это должно быть для них просто стимулом повысить свою эффективность или поводом уйти с рынка и заняться чем-то другим
Neolit
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:35

kovalyov_dm

Может так и было, вот только совковый сыр был откровенно невкусный. При отсутствии конкуренции не помогают никакие строгие ГОСТы ((
Neolit
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:19

Re: Уряд готовий

  Neolit написав:При отсутствии конкуренции

Конкуренция таки какая-никакая была. Не было пищевых добавок, ароматизаторов, усилителей вкуса и прочего.
Vovick
 
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  #<1234
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