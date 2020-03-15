olivera написав:Раньше у нас был нормальный сыр, но буквально пару лет назад он резко испортился. Я покупал отечественный маасдам, но теперь этот же производитель под этой же маркой начал производить редкостные помои. Тоже самое произошло с голландским сыром и с гаудой. Пришлось переключится на польский пармезан. Он хоть и дороже, но его по крайней мере есть можно. А этого деятеля надо самого посадить на сырную диету их отечественных сыров, пусть потравится этой гадостью, глядишь поумнеет.
Я разочаровался в украинских сырах ещё лет пять назад. Последнее что я брал была Шостка. Теперь ем только импортные. В частности, польские Гауда, Швейцарский, Едем, Барон - и лучше и дешевле украинских, без пальмы.
Преференции шароварным сыроварам пойдут только во вред - и так низкое качество упадёт окончательно.