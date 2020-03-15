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Уряд готовий "брутально" обмежити імпорт сирів з ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 бер, 2020 03:00
Почему за то, что не хотят покупать потребители, должны платить налогоплательщики?
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Додано: Вів 17 бер, 2020 07:43
SMOKE написав: freelanc написав:
Запрет импорта лекарств, в частности французкой фабрики Нижфарм уже сказался на смертности. Теперь хотят добить народ окончательно.
Украинские выробныкы не могут производить что-то полезное, так пусть не мешают другим!
Какой эпический бред. Многие сыры от той же Добряны, Комо намного лучше польских. Вообще по качеству продуктов питания у нас все неплохо. Это избитый штамп - хаять свое.
Брехня.
Сыр от Добряны через час пускает "слезу" по срезу. Комо стоит прилично дооже аналогичного польского. Так напаркуа мне такой отечественный производитель? Помочь им на новые суперяхты и покупку островов?
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