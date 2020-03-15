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Уряд готовий "брутально"
обмежити імпорт сирів з ЄС

Уряд готовий "брутально" обмежити імпорт сирів з ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 03:00

Почему за то, что не хотят покупать потребители, должны платить налогоплательщики?
777serg87
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 07:43

  SMOKE написав:
  freelanc написав:Запрет импорта лекарств, в частности французкой фабрики Нижфарм уже сказался на смертности. Теперь хотят добить народ окончательно.
Украинские выробныкы не могут производить что-то полезное, так пусть не мешают другим!

Какой эпический бред. Многие сыры от той же Добряны, Комо намного лучше польских. Вообще по качеству продуктов питания у нас все неплохо. Это избитый штамп - хаять свое.

Брехня.
Сыр от Добряны через час пускает "слезу" по срезу. Комо стоит прилично дооже аналогичного польского. Так напаркуа мне такой отечественный производитель? Помочь им на новые суперяхты и покупку островов?
РОШЕН
ФУФЛО
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