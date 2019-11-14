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Столичний швидкісний трамвай
подовжать до центру (карта)

Столичний швидкісний трамвай подовжать до центру (карта)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 09:44

Столичний швидкісний трамвай подовжать до центру (карта)

Пропонуємо до обговорення:
Київська міська держадміністрації видала розпорядження на будівництво в 2020-2023 роках трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції метро "Палац спорту" з заїздом на Вокзальну площу.

Дивися повний текст Столичний швидкісний трамвай подовжать до центру (карта).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 09:44

"Хороший" подарочек для жителей Жилянской.
vitoauto
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 09:55

ну раньше 1-й так и ходил, только без заезда на Вокзальну площу
глядишь и маршрут 10-го, прошлого, трамвая вернут.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:07

Трамвай - это анахронизм для больших городов. Только метро!
Там и так все стоит в часы пик, а сузьте дорогу на 5 метров и будет полный абзац.
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Может, пора перестать ездить на авто в центр и тогда проблема решится
barabolya
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:40

во-первых =это не просто трамвай а скоростной трамвай что равносильно метро тк он не занимет полосу транспорта!а во-вторых=ПОРА ПРОЛОЖИТЬ ВЕТКУ НА СОФИЕВСКУЮ БОРЩАГОВКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
дынин
 
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