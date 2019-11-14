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Столичний швидкісний трамвай
подовжать до центру (карта)

Столичний швидкісний трамвай подовжать до центру (карта)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:20

А где они там строить собрались? Там же места нет
alex7gk
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:26

Кому он нахр....ен нужен?!
anton_gms
 
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