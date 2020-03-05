У лютому 2020 року середні ставки банків за новим депозитами у гривні та валюті для населення знизилися.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 10:05
Банки знизили ставки за депозитами для населення
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Дивися повний текст Банки знизили ставки за депозитами для населення.
Додано: Пон 16 бер, 2020 10:14
Только полный неудачник сейчас будет размещать депозиты в украинских банках под такой процент!
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