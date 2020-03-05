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Банки знизили ставки за
депозитами для населення

Банки знизили ставки за депозитами для населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:05

Банки знизили ставки за депозитами для населення

Пропонуємо до обговорення:
У лютому 2020 року середні ставки банків за новим депозитами у гривні та валюті для населення знизилися.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:05

ставки по кредитам не падают, ставки по депозитам падают, малый бизнес щимят по всем фронтам, карантин, смерть любой экономики, конец, занавес
censerus
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:14

Только полный неудачник сейчас будет размещать депозиты в украинских банках под такой процент!
hazanovich_alexey
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:31

100%, я даже бы не удивлюсь, если окажется что ставки по кредитам повысили на фоне короновируса...
gento44
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:08

Гривневые депозиты? Доллар вырос на 10% за 2 недели.
Angelo77
 
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