Про це повідомили головний санлікар Віктор Ляшко і міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Дивися повний текст 😷 МОЗ рекомендуватиме обмеження роботи громадського транспорту.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 10:30
МОЗ рекомендуватиме обмеження роботи громадського...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 😷 МОЗ рекомендуватиме обмеження роботи громадського транспорту.
Додано: Пон 16 бер, 2020 10:30
Ну да - давайте в Киеве метро отключим и посмотрим как миллионы людей ездить на работу будут...
Додано: Пон 16 бер, 2020 10:46
Видно в МОЗ такі самі дибіли як Сивохо, замість того щоб збільшити, все навпаки, ЗЕ-вата рулить
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