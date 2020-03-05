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МОЗ рекомендуватиме обмеження
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МОЗ рекомендуватиме обмеження роботи громадського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:30

МОЗ рекомендуватиме обмеження роботи громадського...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили головний санлікар Віктор Ляшко і міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Дивися повний текст 😷 МОЗ рекомендуватиме обмеження роботи громадського транспорту.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:30

Ну да - давайте в Киеве метро отключим и посмотрим как миллионы людей ездить на работу будут...
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:46

Видно в МОЗ такі самі дибіли як Сивохо, замість того щоб збільшити, все навпаки, ЗЕ-вата рулить
Mr_Kahabasov
 
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