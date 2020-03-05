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Samsung представила світлодіоди для поліпшення життя...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:19
Пропонуємо до обговорення:
Samsung представила свої перші людино-орієнтовані світлодіодні компоненти, покликані поліпшити атмосферу всередині приміщень. Засновані на них освітлювальні прилади в залежності від ситуації здатні допомогти зарядитися енергією або розслабитися, поліпшити пильність, якість сну і вироблення мелатоніну.
Дивися повний текст Samsung представила світлодіоди для поліпшення життя людини (фото)
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R2
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Додано: Пон 16 бер, 2020 11:19
Афігєть, у Самсунга "абсолютно новий" підхід...
А що робили до цього всі інші виробники світильників з регульованою кольоровою температурою?
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mcwolfinger
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Додано: Пон 16 бер, 2020 11:36
..если указанные светодиоды будут хоть %% на 10 дороже китайских - на нашем рынке мы их не увидим однозначно..т .к. народ наш гребет исключительно "шоб дешевше було", и все толкования о выработке//подавлении мелатонина ему "до лампочки".. :)
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maestro71
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Чет 05 бер, 2020 00:05
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