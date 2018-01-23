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Електростанція зайнялася
майнінгом біткоїнів за...

Електростанція зайнялася майнінгом біткоїнів за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:35

Електростанція зайнялася майнінгом біткоїнів за...

Пропонуємо до обговорення:
Нью-Йоркська електростанція Greenidge Generation зайнялася майнінгом біткоїнів, використовуючи для цього “зайву” енергію.

Дивися повний текст Електростанція зайнялася майнінгом біткоїнів за допомогою “зайвої” енергії.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:35

О, а кто-то просчитывал экономическую выгоду от работы солнечной электростанции не на зелёный тариф, а на майнинг?
Sam17a
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