Нью-Йоркська електростанція Greenidge Generation зайнялася майнінгом біткоїнів, використовуючи для цього “зайву” енергію.
Дивися повний текст Електростанція зайнялася майнінгом біткоїнів за допомогою “зайвої” енергії.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 11:35
Електростанція зайнялася майнінгом біткоїнів за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Електростанція зайнялася майнінгом біткоїнів за допомогою “зайвої” енергії.
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:35
О, а кто-то просчитывал экономическую выгоду от работы солнечной электростанции не на зелёный тариф, а на майнинг?
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