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НБУ за тиждень кинув на
підтримку гривні майже $1 млрд

НБУ за тиждень кинув на підтримку гривні майже $1 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:40

НБУ за тиждень кинув на підтримку гривні майже $1 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України на міжбанківському валютному ринку минулого тижня не купував валюту, але водночас продав максимальний обсяг валюти з початку року - $981,6 млн, свідчать дані, оприлюднені прес-службою регулятора за підсумками торгів 10-13 березня.

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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:40

А сколько рефинанса НБУ дал банкам для игр с валютой?
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