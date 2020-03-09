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НБУ за тиждень кинув на підтримку гривні майже $1 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:40
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України на міжбанківському валютному ринку минулого тижня не купував валюту, але водночас продав максимальний обсяг валюти з початку року - $981,6 млн, свідчать дані, оприлюднені прес-службою регулятора за підсумками торгів 10-13 березня.
Дивися повний текст НБУ за тиждень кинув на підтримку гривні майже $1 млрд
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Додано: Пон 16 бер, 2020 11:40
А сколько рефинанса НБУ дал банкам для игр с валютой?
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Додано: Пон 16 бер, 2020 12:35
Вот что интересно - у Зеленского есть заявление "по собственному желанию" пана Смолия?
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Додано: Пон 16 бер, 2020 16:36
может покупателям на мебжанке ограничить покупки на период карантина? почему не сделть это для стабильности и сохранить нашу гривну и резервы?
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