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Ryanair скасувала плату за зміну дати вильоту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:57
Пропонуємо до обговорення:
Європейський лоукостер Ryanair скасував плату за зміну пасажиром дати вильоту через спалах коронавірусу на рейси до 31 березня.
Дивися повний текст 😷 Ryanair скасувала плату за зміну дати вильоту
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Додано: Пон 16 бер, 2020 11:57
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