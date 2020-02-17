Європейський лоукостер Ryanair скасував плату за зміну пасажиром дати вильоту через спалах коронавірусу на рейси до 31 березня.
Дивися повний текст 😷 Ryanair скасувала плату за зміну дати вильоту.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 11:57
Ryanair скасувала плату за зміну дати вильоту
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Дивися повний текст 😷 Ryanair скасувала плату за зміну дати вильоту.
Додано: Пон 16 бер, 2020 13:08
Это только звучит красиво. По факту бесплатно поменять билеты НЕЛЬЗЯ!
Додано: Пон 16 бер, 2020 13:41
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