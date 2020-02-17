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Ryanair скасувала плату
за зміну дати вильоту

Ryanair скасувала плату за зміну дати вильоту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:57

Ryanair скасувала плату за зміну дати вильоту

Пропонуємо до обговорення:
Європейський лоукостер Ryanair скасував плату за зміну пасажиром дати вильоту через спалах коронавірусу на рейси до 31 березня.

Дивися повний текст 😷 Ryanair скасувала плату за зміну дати вильоту.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:57

Это не МАУ.
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:08

Это только звучит красиво. По факту бесплатно поменять билеты НЕЛЬЗЯ!
lenachuhil
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:41

  lenachuhil написав:Это только звучит красиво. По факту бесплатно поменять билеты НЕЛЬЗЯ!

Понятное дело -- если на новую дату билет подорожал -- нужно будет доплатить.
_hunter
 
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