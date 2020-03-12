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Bitcoin може подешевшати
до 5 тис. доларів

Bitcoin може подешевшати до 5 тис. доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:17

Bitcoin може подешевшати до 5 тис. доларів

Пропонуємо до обговорення:
Найбільш ліквідні криптовалюти в понеділок, 16 березня, падають в ціні.

Дивися повний текст Bitcoin може подешевшати до 5 тис. доларів.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:17

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