Найбільш ліквідні криптовалюти в понеділок, 16 березня, падають в ціні.
Дивися повний текст Bitcoin може подешевшати до 5 тис. доларів.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 12:17
Bitcoin може подешевшати до 5 тис. доларів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Bitcoin може подешевшати до 5 тис. доларів.
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:50
даже если он упадет до 1 ничего страшного не произойдет.
это как торговать участками на луне.
сколько стоит сотка миллион или сто монописуально.
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