Про це йдеться в офіційному блозі компанії.
Дивися повний текст Microsoft поховає популярну мову програмування.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 12:58
Microsoft поховає популярну мову програмування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Microsoft поховає популярну мову програмування.
Додано: Пон 16 бер, 2020 18:09
Не варто вчити мову, яка нікому не потрібна. Я вивчив багато мов програмування. Серед них 4 різновиди мови Basic, але visual basic ніколи не вчив і не збираюся вчити. Зараз, якщо вам потрібно обрати сучасну мову, схожу на basic, нехай краще це буде Python
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