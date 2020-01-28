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Microsoft поховає популярну мову програмування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:58
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в офіційному блозі компанії.
Дивися повний текст Microsoft поховає популярну мову програмування
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R2
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Додано: Пон 16 бер, 2020 12:58
Доступный, простой в изучении язык ... И похерили. Очень жаль!
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akronimakr
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Додано: Пон 16 бер, 2020 18:09
Не варто вчити мову, яка нікому не потрібна. Я вивчив багато мов програмування. Серед них 4 різновиди мови Basic, але visual basic ніколи не вчив і не збираюся вчити. Зараз, якщо вам потрібно обрати сучасну мову, схожу на basic, нехай краще це буде Python
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pushivan53
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Додано: Вів 17 бер, 2020 08:07
pushivan53 написав:
Не варто вчити мову, яка нікому не потрібна. Я вивчив багато мов програмування. Серед них 4 різновиди мови Basic, але visual basic ніколи не вчив і не збираюся вчити. Зараз, якщо вам потрібно обрати сучасну мову, схожу на basic, нехай краще це буде Python
Ну напиши на питоне макрос в Excel.
Skiw
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Skiw
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Додано: Вів 17 бер, 2020 08:21
Skiw написав: pushivan53 написав:
Не варто вчити мову, яка нікому не потрібна. Я вивчив багато мов програмування. Серед них 4 різновиди мови Basic, але visual basic ніколи не вчив і не збираюся вчити. Зараз, якщо вам потрібно обрати сучасну мову, схожу на basic, нехай краще це буде Python
Ну напиши на питоне макрос в Excel.
Вряд ли отключат поддержку VBA
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Faceless
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