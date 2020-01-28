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Microsoft поховає популярну
мову програмування

Microsoft поховає популярну мову програмування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:58

Microsoft поховає популярну мову програмування

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в офіційному блозі компанії.

Дивися повний текст Microsoft поховає популярну мову програмування.
R2
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Доступный, простой в изучении язык ... И похерили. Очень жаль!
akronimakr
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:09

Не варто вчити мову, яка нікому не потрібна. Я вивчив багато мов програмування. Серед них 4 різновиди мови Basic, але visual basic ніколи не вчив і не збираюся вчити. Зараз, якщо вам потрібно обрати сучасну мову, схожу на basic, нехай краще це буде Python
pushivan53
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 08:07

  pushivan53 написав:Не варто вчити мову, яка нікому не потрібна. Я вивчив багато мов програмування. Серед них 4 різновиди мови Basic, але visual basic ніколи не вчив і не збираюся вчити. Зараз, якщо вам потрібно обрати сучасну мову, схожу на basic, нехай краще це буде Python

Ну напиши на питоне макрос в Excel.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 08:21

Re: Microsoft поховає популярну мову програмування

Skiw написав:
  pushivan53 написав:Не варто вчити мову, яка нікому не потрібна. Я вивчив багато мов програмування. Серед них 4 різновиди мови Basic, але visual basic ніколи не вчив і не збираюся вчити. Зараз, якщо вам потрібно обрати сучасну мову, схожу на basic, нехай краще це буде Python

Ну напиши на питоне макрос в Excel.
Вряд ли отключат поддержку VBA
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:34

Туди їм дорога. Тепер тільки кроссплатформа!
shpyra
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:08

Да и хрен с ним, всегда удивлялся почему это убожество ещё живо.
eugeneroe12345
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 13:43

pushivan53, я VisualBasic тоже не изучал. Но, считаю, что классический Basic нужно изучать начинающим программистам, чтобы хорошо разобраться в основах программирования, например, в реализации алгоритмов. А только потом переходить к изучению более сложных языков программирования.
businessdeleu
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:30

Re: Microsoft поховає популярну мову програмування

  Skiw написав:Ну напиши на питоне макрос в Excel.

Легко - устанавливаешь openoffice или libreoffice и пишеш на питоне сколько душе угодно.
Выдержка - обратная сторона стремительности
tar-ru
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