|
|
|
Microsoft поховає популярну мову програмування
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:58
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в офіційному блозі компанії.
Дивися повний текст Microsoft поховає популярну мову програмування
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94081
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:58
Доступный, простой в изучении язык ... И похерили. Очень жаль!
-
akronimakr
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 25.07.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 бер, 2020 18:09
Не варто вчити мову, яка нікому не потрібна. Я вивчив багато мов програмування. Серед них 4 різновиди мови Basic, але visual basic ніколи не вчив і не збираюся вчити. Зараз, якщо вам потрібно обрати сучасну мову, схожу на basic, нехай краще це буде Python
-
pushivan53
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 16.03.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 бер, 2020 08:07
pushivan53 написав:
Не варто вчити мову, яка нікому не потрібна. Я вивчив багато мов програмування. Серед них 4 різновиди мови Basic, але visual basic ніколи не вчив і не збираюся вчити. Зараз, якщо вам потрібно обрати сучасну мову, схожу на basic, нехай краще це буде Python
Ну напиши на питоне макрос в Excel.
Skiw
-
Skiw
-
-
- Повідомлень: 831
- З нами з: 04.04.15
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 бер, 2020 08:21
Skiw написав: pushivan53 написав:
Не варто вчити мову, яка нікому не потрібна. Я вивчив багато мов програмування. Серед них 4 різновиди мови Basic, але visual basic ніколи не вчив і не збираюся вчити. Зараз, якщо вам потрібно обрати сучасну мову, схожу на basic, нехай краще це буде Python
Ну напиши на питоне макрос в Excel.
Вряд ли отключат поддержку VBA
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 26572
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1143 раз.
- Подякували: 6305 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Вів 17 бер, 2020 09:34
Туди їм дорога. Тепер тільки кроссплатформа!
-
shpyra
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 17.03.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:08
Да и хрен с ним, всегда удивлялся почему это убожество ещё живо.
-
eugeneroe12345
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 17.03.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 бер, 2020 13:43
pushivan53, я VisualBasic тоже не изучал. Но, считаю, что классический Basic нужно изучать начинающим программистам, чтобы хорошо разобраться в основах программирования, например, в реализации алгоритмов. А только потом переходить к изучению более сложных языков программирования.
-
businessdeleu
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 17.03.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 бер, 2020 15:30
Skiw написав:
Ну напиши на питоне макрос в Excel.
Легко - устанавливаешь openoffice или libreoffice и пишеш на питоне сколько душе угодно.
Выдержка - обратная сторона стремительности
-
tar-ru
-
-
- Повідомлень: 356
- З нами з: 15.08.09
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|