Про це йдеться в офіційному блозі компанії.
Дивися повний текст Microsoft поховає популярну мову програмування.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 12:58
Microsoft поховає популярну мову програмування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Microsoft поховає популярну мову програмування.
Додано: Пон 16 бер, 2020 18:09
Не варто вчити мову, яка нікому не потрібна. Я вивчив багато мов програмування. Серед них 4 різновиди мови Basic, але visual basic ніколи не вчив і не збираюся вчити. Зараз, якщо вам потрібно обрати сучасну мову, схожу на basic, нехай краще це буде Python
Додано: Вів 17 бер, 2020 08:07
Ну напиши на питоне макрос в Excel.
Skiw
Додано: Вів 17 бер, 2020 08:21
Re: Microsoft поховає популярну мову програмування
Вряд ли отключат поддержку VBA
Додано: Вів 17 бер, 2020 13:43
pushivan53, я VisualBasic тоже не изучал. Но, считаю, что классический Basic нужно изучать начинающим программистам, чтобы хорошо разобраться в основах программирования, например, в реализации алгоритмов. А только потом переходить к изучению более сложных языков программирования.
Додано: Вів 17 бер, 2020 15:30
Re: Microsoft поховає популярну мову програмування
Легко - устанавливаешь openoffice или libreoffice и пишеш на питоне сколько душе угодно.
Выдержка - обратная сторона стремительности
Додано: Вів 17 бер, 2020 20:31
Вы зря в названия этих продуктов написали "офис" - они им не являются.
К сожалению, замены мсофис - нет.
Но VBA все-же мертв. В экселе его лучше не использовать - тормозит (лучше обойтись встроенными формулами). А реально он был нужен в Аксесе, но микрософт убил его, удалив сводные таблицы и сводные дикграммы и ограничив размер базы.
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