Остроумно... Не читал, но осуждаю?
С помощью макросов в них можно фортнайт из экселя сделать, если задаться целью.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 21:23
Re: Microsoft поховає популярну мову програмування
Остроумно... Не читал, но осуждаю?
С помощью макросов в них можно фортнайт из экселя сделать, если задаться целью.
Выдержка - обратная сторона стремительности
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