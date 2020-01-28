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Microsoft поховає популярну
мову програмування

Microsoft поховає популярну мову програмування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:23

Re: Microsoft поховає популярну мову програмування

  max1gu написав:Вы зря в названия этих продуктов написали "офис" - они им не являются.
К сожалению, замены мсофис - нет.

:) :) :)Остроумно... Не читал, но осуждаю?
С помощью макросов в них можно фортнайт из экселя сделать, если задаться целью.
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