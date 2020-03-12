На тлі глобального падіння фондових ринків український виявився одним з найбільш стійких у Європі.
Дивися повний текст Український фондовий ринок виявився найстійкішим у Європі.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:10
Український фондовий ринок виявився найстійкішим у Європі
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Дивися повний текст Український фондовий ринок виявився найстійкішим у Європі.
Додано: Пон 16 бер, 2020 15:16
Так он же умер давно, то что называется украинский фондовый рынок это труп, а шевелятся в нем черви! И даже им страшно!
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