RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Український фондовий ринок
виявився найстійкішим у Європі

Український фондовий ринок виявився найстійкішим у Європі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:10

Український фондовий ринок виявився найстійкішим у Європі

Пропонуємо до обговорення:
На тлі глобального падіння фондових ринків український виявився одним з найбільш стійких у Європі.

Дивися повний текст Український фондовий ринок виявився найстійкішим у Європі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94052
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:57

То, что мертво, умереть не может.
Leks
 
Повідомлень: 95
З нами з: 24.11.08
Подякував: 1 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:23

Украинский фондовый рынок уже убитым на сессию пришел))
svetoch-10
 
Повідомлень: 301
З нами з: 21.12.16
Подякував: 27 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:16

Так он же умер давно, то что называется украинский фондовый рынок это труп, а шевелятся в нем черви! И даже им страшно!
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 99
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як вплине COVID-19 на український бізнес (дослідження)
R2 » Суб 14 бер, 2020 13:14
7 538
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 бер, 2020 21:37
maksymzp88
Де в Європі найбільше жителів мають власне житло...
R2 » Суб 14 бер, 2020 20:09
1 147
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 бер, 2020 20:09
Watcher
У Кабміні розповіли, як закрили український кордон через...
R2 » Чет 12 бер, 2020 09:30
3 219
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 бер, 2020 09:29
egor6508

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15700)
16.03.2020 15:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.